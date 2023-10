DESTINAZIONE MONTORO GUARDA AL MONDO DEL LAVORO: INCONTRO IL 28 OTTOBRE

Si parte dal tema piu’ avvertito in ogni territorio: quello del lavoro. Destinazione Montoro, il laboratorio politico culturale voluto ed organizzato dall’attuale Consigliere Comunale Antonello Cerrato, parte con una serie di incontri tematici, con la partecipazione dei principali protagonisti istituzionali. E cosi’ sabato prossimo, 28 Ottobre, a discutere di lavoro e di opportunità di lavoro, insieme ad Antonello Cerrato, ci sarà Antonio Marchiello, Assessore Regionale alle attività produttive, ma anche due imprenditori che racconteranno la propria esperienza di datori di lavoro. Dopo gli incontri sul lavoro, Destinazione Montoro affronterà anche altri temi, come l’ambiente, per realizzare, insieme ai principali attori del territorio, un’idea di città per i prossimi anni.

