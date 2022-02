STOP AL TERZO MANDATO ? SINDACI IN ATTESA: RESCIGNO E STANZIOLA SPERANO

Se nei prossimi giorni, in Senato, verrà approvato l’emendamento che prevede lo stop al vincolo del terzo mandato per i sindaci dei comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, cambierà tutta la campagna elettorale per Bracigliano e per Centola-Palinuro. Antonio Rescigno, Sindaco di Bracigliano e Carmelo Stanziola, Primo Cittadino di Centola-Palinuro, sono entrambi giunti al termine del secondo mandato e sono, tutti e due, alle prese con la difficile scelta di un possibile successore ma se dovesse essere approvata la norma sul terzo mandato, entrambi tornerebbero in campo per la prossima campagna elettorale di Primavera.

Share on: WhatsApp