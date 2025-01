A SARNO IL CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO SUL TEMA DELL’OSPEDALE MARTIRI DEL VILLA MALTA

L’Ospedale di Sarno, alla luce di questi numeri, sta crescendo. Certo, c’è sempre margine per fare di più, ma non dobbiamo parlare di emergenza: dobbiamo invece trasmettere un messaggio positivo ai cittadini e a tutte le persone che usufruiscono del nostro presidio ospedaliero.

“I numeri del nostro Ospedale, in particolare del Pronto Soccorso, parlano chiaro – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante – con 42.000 accessi rispetto ai 37.000 del 2023 e 474.000 prestazioni erogate, contro le 414.000 sempre del 2023. È evidente che, con questi numeri, emergano delle problematiche, ma queste vengono affrontate e risolte grazie alla professionalità, competenza e abnegazione di tutti gli operatori sanitari del Martiri del Villa Malta.

Durante il suo intervento, il Dott. Maurizio Maria D’Ambrosio, dal 1° settembre 2023 Direttore Sanitario dell’Ospedale Martiri del Villa Malta, ha sottolineato l’impegno e la volontà da parte dell’Asl di Salerno rispetto ad alcune criticità riguardanti il presidio ospedaliero.