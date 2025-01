SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AVANTI CON I LAVORI PER ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO”

“Si lavora a buon ritmo per un’ opera importante, a cui teniamo tantissimo. Oggi abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo ed ora i lavori entrano nel vivo. In corso, infatti, le opere per realizzare il drenaggio del campo da gioco, dopo la realizzazione delle varie demolizioni di vecchie opere ormai inutilizzabili.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Siamo davvero felici perche’ prende forma la grande opera riqualificazione del nostro campo sportivo.

Una procedura lunga per la quale abbiamo lavorato due anni e mezzo.

Ma ora siamo davvero agli sgoccioli ed il CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE GIOVANNI VASTOLA avra’ un nuovo volto.

Tutto il rettangolo di gioco sara’ realizzato in erbetta sintetica, realizzeremo la nuova recinzione a norma a dividere il rettangolo di gioco dagli spalti, ristruttureremo il campo da basket ed il campo da tennis, ecc.

Insomma un restiling importantissimo in vista poi di altri interventi sulla tribuna che stiamo gia’ progettando e programmando.

Ma sara’ davvero tutta un’ altra storia…!!!