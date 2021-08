BATTIPAGLIA, DIALOGO A TEMPO TRA ZARA, DI CUNZOLO E TOZZI PER L’UNITA’ DEL CENTRO DESTRA

Altre 72 ore di tempo per ritrovare l’unità persa del centro destra nel Comune di Battipaglia: un tentativo estremo tra Ugo Tozzi (Fratelli d’Italia), Brunello Di Cunzolo (Nuovo Psi) e Fernando Zara (Forza Italia) per mettere insieme una coalizione della quale la Lega sembra già non far piu’ parte, con il sostegno indiretto alla candidatura di Cecilia Francese. Nelle prossime ore sarà verificata la possibilità di trovare un accordo tra i diversi nomi in campo ma il tutto entro martedi’ mattina, quando ognuno prenderà la propria decisione: un tentativo estremo di rimettere insieme tutto il centro destra di Battipaglia dopo i mesi di riunioni e di incontri che non hanno portato a nessun risultato concreto.

Share on: WhatsApp