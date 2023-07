CAMPAGNA. NUOVI PROBLEMI PER FDI, GLI UOMINI DI BUSILLO LASCIANO IL DIRETTIVO

Non c’è pace per Fratelli d’Italia a Campagna: dopo il flop elettorale che non ha portato neppure un esponente di Fdi all’interno del Consiglio Comunale, nonostante l’impegno e la spinta dell’ex Sindaco Roberto Monaco, adesso numerosi esponenti del partito di Giorgia Meloni, delusi dalle scelte del Commissario Provinciale Gambino per la nomina di un nuovo commissario cittadino (Renato Viscovo, consigliere comunale ad Arezzo), nel corso di una riunione pubblica, hanno annunciato di voler lasciare Fratelli d’Italia. Si tratta, per lo piu’, di iscritti molto vicini al candidato sindaco Attilio Busillo che, pur rimanendo fuori dal ballottaggio, ha ottenuto quasi 2.800 voti con tre liste civiche, orientate verso il centro destra. Lo stesso Busillo, tra l’altro, appena qualche settimana fa, aveva rifiutato l’invito, formulato sempre dallo stesso Gambino, di dare vita al Gruppo di Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio Comunale di Campagna.

