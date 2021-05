CASTELLABATE. LUISA MAIURI: “BANDIERA BLU ANCHE PER L’ESTATE 2021”

La riconferma è arrivata in diretta social durante la cerimonia che ha messo in collegamento i rappresentanti delle località balneari di tutta Italia. In video collegamento dalla Casa Comunale il Sindaco f.f., Luisa Maiuri , e il responsabile dell’Ufficio di Promozione Turistica e Culturale, Enrico Nicoletta . Castellabate riesce a riconfermare tale prestigioso riconoscimento dal 1999 grazie ad un lavoro incessante per migliorare gli standard qualitativi in materia di pulizia, ambiente, raccolta differenziata, servizi turistici e acque balneabili. La bandiera blu 2021 sventolerà lungo l’intera costa dell’Area Marina Protetta che va da Punta Licosa a Punta Tresino. Inoltre, anche quest’anno il comune lancia il foto-contest ‘La mia immagine in Blu’ dedicato a tutti gli amanti della fotografia e che darà l’opportunità di scegliere, in una sfida a colpi di click, l’immagine per la locandina 2021 diffusa sul territorio ed esposta in tutti gli uffici pubblici e le attività commerciali per celebrare il mare Bandiera Blu di Castellabate.