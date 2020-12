CAVA DE’ TIRRENI. IL 7 GENNAIO CONSIGLIO COMUNALE SULLA VICENDA OSPEDALE

Il Presidente del Consiglio Comunale, Rag. Adolfo Salsano, come concordato nella Conferenza dei Capigruppo del 10.12.2020, ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno GIOVEDI 7 GENNAIO 2021, ALLE ORE 16:00, in prima convocazione, sessione straordinaria, seduta pubblica (in diretta streaming), nella sala consiliare, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1 – Emergenza da COVID-19. Comunicazioni e informativa del Sindaco;

2 – Iniziative a tutela della piena continuità operativa del Presidio ospedaliero “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni.

Nel caso in cui la seduta vada deserta, il Consiglio Comunale è convocato in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 38 del regolamento, per il giorno 08.01.2021, alle ore 9:00.