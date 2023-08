EBOLI. ERASMO VENOSI E’ IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Si allarga la squadra dei referenti territoriali del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno. Ieri si è riunita l’assemblea degli iscritti alla presenza di Salvatore Micillo e Virginia Villani, rispettivamente coordinatore territoriale regionale e provinciale. L’assemblea ha votato Erasmo Venosi in qualità di referente del gruppo territoriale di Eboli. Prosegue così l’organizzazione dei gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno con lo scopo di favorire e promuovere la partecipazione attiva degli iscritti alla vita politica interna, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti.

Allo stesso modo, a Salerno nei prossimi giorni sarà eletto il referente territoriale con il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto del M5S.

“Ho presieduto l’incontro in qualità di Coordinatrice provinciale per la provincia di Salerno. A Erasmo un grande in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro, certo che saprà rappresentare al meglio la comunità pentastellata di Eboli. Ad annunciarlo è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Auguro buon lavoro anche a tutti i componenti del gruppo che, ne sono certo, lavoreranno per coinvolgere i cittadini e dare voce alle loro istanze. Ho visto tanto entusiasmo, voglia di fare, passione: è questa la strada giusta per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, degli iscritti e dei simpatizzanti che saranno sempre più protagonisti del progetto di rilancio e di radicamento del nuovo corso del M5S inaugurato dal Presidente Giuseppe Conte”-conclude- Villani.