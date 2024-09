FABIO SIANI: “SENTENZA CORTE DEI CONTI COFIMA, A CAVA QUALCUNO DEVE CHIEDERE SCUSA”

“Dopo la chiusura del procedimento penale e con la sentenza di assoluzione da parte della Corte dei Conti sulla vicenda COFIMA, a Cava de’ Tirreni, c’è piu’ qualche politico che deve chiedere scusa alla città ed anche a chi, negli anni passati, ha amministrato il nostro comune. Mi riferisco, in modo particolare, a chi oggi riveste un ruolo istituzionale importante e che, in passato, ha costruito una narrazione politica ed elettorale su fatti e vicende che erano ancora al vaglio della magistratura, penale e contabile.”

Lo dichiara l’avvocato Fabio Siani.

“La verità restituisce dignità ad un intero gruppo dirigente, finito, purtroppo, nel fango mediatico , creato da chi non aveva e non ha altre idee se non quelle di demonizzare l’avversario politico. Oggi, con la sentenza della Corte dei Conti, tutto torna a posto, tutto è piu’ chiaro agli occhi dei cittadini di Cava de’ Tirreni che possono distinguere il vero impegno amministrativo dalla volgare calunnia.”