MASSIMO GRIMALDI (MODERATI E RIFORMISTI): “RIAPRIRE SUBITO IL PRONTO SOCCORSO DI SANTA MARIA CAPUA A VETERE”

“La permanente chiusura del Pronto Soccorso di Santa Maria Capua a Vetere non è piu’ sopportabile, in un territorio come quello della Provincia di Caserta, che continua ad essere penalizzato dalle scellerate scelte della Giunta De Luca in materia di Sanità. E’ per questa ragione che presenterò al Presidente De Luca, in qualità di assessore regionale alla sanità, una interrogazione per conoscere le ragioni che impediscono la riapertura del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santa Maria Capua a Vetere dove, tra l’altro, è stato imposto un forte ridimensionamento dei reparti, come Senologia, per lungo tempo giore all’occhiello della sanità casertana” E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale del Gruppo Moderati e Riformisti Massimo Grimaldi.

“La Provincia di Caserta”, continua Grimaldi, “con i Pronto Soccorso di Caserta città, Aversa e Marcianise, non puo’ rispondere alle esigenze dell’intera popolazione, senza considerare che ci sono zone della Provincia di Napoli che, per ragioni logistiche, preferiscono raggiungere i plessi ospedalieri della nostra Provincia. E’ per questo che ritengo non solo utile ma indispendabile procedere, in tempi rapidi, alla riapertura del Pronto Soccorso di Santa Maria Capua a Vetere, chiuso dai tempi dell’emergenza Covid”