FISCIANO. MAGGIORANZA AD UN BIVIO, DOMANI IL CONFRONTO IN CONSIGLIO COMUNALE

C’è molta attesa, a Fisciano, per il Consiglio Comunale di domani che potrebbe trasformarsi in un regolamento di conti interno alla maggioranza del Sindaco Vincenzo Sessa. Oramai esistono, senza alcun dubbio, diversi gruppi nella variegata coalizione che sostiene il primo cittadino e la sua Giunta: le dichiarazioni, che nel corso della settimana, ha rilasciato Rita Guacci, Presidente del Consiglio Comunale ed esponente del Gruppo Noi per Fisciano, non hanno fatto altro che innalzare la temperatura all’interno degli ambienti politici del centro della Valle dell’Irno. Assessori e funzionari accusati di immobilismo, secondo le parole della stessa Guacci, che non hanno ricevuto nè il sostegno nè la solidarietà della maggioranza o, almeno, di una parte di essa. Siamo al “redde rationem” ? Forse, la situazione è molto complicata anche perchè sul bilancio di previsione 2023 non si escludono clamorosi colpi di scena.

