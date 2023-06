IMMA VIETRI (FDI): “RIFORMA SCUOLA, DA DE LUCA E PD ENNESIMA MENZOGNA”

“Siamo di fronte all’ennesima menzogna di De Luca e della sinistra. Come ha ribadito più volte il ministro Giuseppe Valditara non ci sarà una scuola in meno in nessuna parte d’Italia. E, dunque, neanche in Campania e in provincia di Salerno. Il governatore e il suo partito non sanno più cosa inventarsi pur di distogliere l’attenzione mediatica e politica dai loro fallimenti”.

Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri in merito alle polemiche sulla riforma della scuola. “Per rispondere alle richieste di razionalizzazione della Ue, si agirà sugli accorpamenti delle reggenze (e non delle scuole) riducendo costi, oneri per i dirigenti scolastici e tempi. Quindi, chi oggi ha il proprio edificio scolastico sotto casa o nel paese accanto continuerà ad averlo. Ovviamente, come chiarito sempre dal ministro, saranno tenute in considerazione le esigenze specifiche di ogni territorio, in particolare delle aree interne o disagiate. Questo sia di chiarimento anche per qualche amministratore locale del Cilento che ha espresso critiche senza conoscere nei dettagli la riforma. Inoltre – aggiunge la deputata di FdI – la nuova disciplina consentirà di generare risparmi di spesa che confluiranno in un fondo e saranno reinvestiti in modo strutturale a favore proprio del sistema scolastico. E’ un cambio di passo che mira ad avere scuole più efficienti con servizi migliori. Insomma, De Luca e la sinistra sono abili nel generare il panico, ma la verità sta sempre da un’altra parte” conclude Vietri.