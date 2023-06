E’ Rocco Galdi il nuovo assessore alla mobilità del Comune di Salerno: il consigliere comunale dei Progressisti per Salerno, questo pomeriggio, ha firmato il decreto di nomina nelle mani del Sindaco Vincenzo Napoli.

Al neo Assessore gli auguri per il nuovo ed importante incarico assunto nell’ambito della Giunta Comunale in un settore nevralgico per la vita della Nostra Comunità.