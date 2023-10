MICHELE STRIANESE: “IL MASTER PLAN DELL’AGRO NELLA FESTA DELL’UNITA’ PROVINCIALE”

“Si chiude una bella e partecipata FESTA DELL’ UNITA’ della Provincia di Salerno, tenutasi a Baronissi, dove il PD provinciale si e’ confrontato sui temi principali dello sviluppo, informando i cittadini sulle tante opportunita’ messe a disposizione dalla Regione, dalla Provincia, dal PNRR.

Ho partecipato al panel tematico moderato dal giornalista Franco Esposito, sul ruolo dei “MASTEPLAN E DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA” per lo sviluppo strategico dei territori, insieme all’ On. Mario Casillo, consigliere regionale, al Presidente della Provincia Franco Alfieri, ai Sindaci di Pollica, Nocera Inferiore, Pontecagnano ed Agropoli.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

La festa Provinciale e’ stata chiusa dall’ On. Piero De Luca, dal Vicepresidente della Regione Campania on. Fulvio Bonavitacola e dal Presidente della Regione Puglia On. MICHELE EMILIANO.

Attraverso i Programmi Integrati di Valorizzazione, la Regione Campania, con le risorse europee (POR Campania FESR), ha avviato una serie di #Masterplan con lo scopo di pianificare e programmare interventi utili allo sviluppo economico di aree nodali del proprio territorio.

Al momento tre Masterplan insistono sulla linea di costa campana: Litorale Domitio-Flegreo, Salerno sud e Cilento sud.

Dando seguito alle previsioni contenute nell’Agenda Territoriale della Regione Campania, che costituisce la cornice di riferimento delle strategie territoriali per l’utilizzo integrato e coordinato dei fondi europei, nazionali e regionali nell’ambito della Programmazione 2021/2027, verranno avviati nuovi Masterplan per due territori di grande rilevanza strategica e territoriale: l’Agro Nocerino-Sarnese e la Valle dell’Ufita.