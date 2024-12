PELLEZZANO. CON TELETHON 2024 RACCOLTI OLTRE 16MILA NEL CENTRO DELLA VALLE DELL’IRNO

In questa settimana di beneficenza sono stati raccolti ben € 16.750,00 , che rappresentano il risultato di uno straordinario impegno messo in campo da tante forze territoriali, tra cui Associazioni, Parrocchie e Scuole, unite in questa battaglia di solidarietà.”

Mi preme ringraziare, innanzitutto il coordinatore della Sezione Telethon di Pellezzano, il nostro Consigliere Comunale con delega alla Cultura Marco Rago il cui impegno per questa giusta causa è stato davvero encomiabile. Allo stesso modo ringrazio tutti (e l’elenco sarebbe lungo) coloro che hanno mostrato una generosità e sensibilità uniche sia in termini di offerte concesse che come portavoci di un messaggio di speranza da rivolgere a coloro che sono in attesa di cure provenienti dalla ricerca.