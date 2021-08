Manca esattamente una settimana all’apertura delle procedure per il deposito delle liste per le prossime elezioni comunali 2021 ed una domanda inizia a serpeggiare in città: tutti i candidati e le candidate resteranno, ufficialmente, in campo ? Al momento ecco le candidature a sindaco annunciate.

VINCENZO NAPOLI

MICHELE SARNO

ELISABETTA BARONE

ANTONIO CAMMAROTA

ORESTE AGOSTO

GIANPAOLO LAMBIASE

MAURIZIO BASSO

SIMONA SCOCOZZA