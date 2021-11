SALERNO. IL SINDACO CHIEDE UN ATTO DI FIDUCIA SUL NOME DI LOFFREDO PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Un voto che non è solo per il Presidente del Consiglio Comunale, ma che va oltre e che riguarda lo stesso Sindaco: questo, in sintesi, il discorso che Vincenzo Napoli ha tenuto ai 22 Consiglieri Comunali di maggioranza, convocati per affrontare il tema della Presidenza del Consiglio Comunale. Votare Loffredo per confermare la fiducia a Vincenzo Napoli ? Pare proprio di si, come pare che tutta la maggioranza, compreso il PSI, si sia ricompattata attorno al nome dell’ex assessore al Commercio, meno di una settimana fa raggiunto da un avviso di conclusione indagini, per un’inchiesta collegata alla gara di appalto per i Mercatini di Natale del 2016. Nessuno intervento da parte dei singoli consiglieri di maggioranza che, adesso, sono chiamati alla prova del nove del voto segreto nella riunione del Consiglio Comunale di mercoledi’ 24 Novembre.

