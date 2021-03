SALERNO. PER MICHELE SARNO OK DALLA SETTIMA LISTA: IO SONO SALERNITANO

Continua ad aumentare la coalizione che si prepara a sostenere, alle prossime elezioni comunali di Salerno per l’autunno 2021, la candidatura a sindaco dell’avvocato Michele Sarno. Questa mattina ha ufficializzato il suo sostegno a Sarno anche l’associazione Io Sono Salernitano, voluta da Domenico Fortunato, che all’interno ha nomi del mondo della società civile come l’avvocato Giulio Cirillo ed il noto presentatore Tv Enzo Pellegrino. Con l’ok da parte di Io Sono Salernitano arriva a 7 il numero delle liste della coalizione di Michele Sarno che, nei prossimi giorni, potrebbe anche presentare altre importanti novità in vista delle prossime elezioni comunali di Salerno.

