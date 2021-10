SIANO. PARTE UFFICIALMENTE L’ERA DEL MARCHESE-BIS: DOMANI PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

A 20 giorni dall’esito del voto, ad una settimana dalla composizione della Giunta Comunale, domani, lunedi’ 25 Ottobre, con la prima seduta del Consiglio Comunale di Siano, parte ufficialmente l’avventura del Marchese-Bis, l’amministrazione targata, per il secondo quinquennio consecutivo, con il nome del sindaco Giorgio Marchese.Al termine di una campagna elettorale non complicata per la attuale maggioranza, la Giunta ed i Consiglieri Comunali sono attesi dalle prossime sfide per la crescita della comunità. Il primo cittadino ha già indicato alcune priorità, a cominciare da interventi che saranno realizzati nel corso dei primi due mesi di amministrazione. Poi si passerà anche alla fase di programmazione e di gestione, che prevede un particolare impegno nella individuazione di fondi regionali, nazionali ed europei.

Intanto domani il Consiglio Comunale dovrà procedere all’elezione del nuovo Presidente del Consiglio: le indicazioni della vigilia portano al nome della consigliera comunale Albina Leo.