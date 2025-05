BARONISSI. I CAPIGRUPPO SABATINO E MELCHIORRE VOTANO CONTRO LA MAGGIORANZA

La maggioranza del Sindaco di Baronissi Anna Petta si spacca, in Consiglio Comunale, sul voto di una proposta di delibera avanzata dai banchi dell’opposizione. E’ quanto accaduto nella serata di ieri, durante la riunione fiume del Consiglio Comunale, chiamato ad approvato il Rendiconto 2024 ma anche a discutere una serie di punti, tra cui numerose interrogazioni sulla vicenda degli esposto, arrivati al Comune di Baronissi. Al momento della discussione della proposta di delibera, avanzata dal Consigliere di Opposizione Marco Picarone, la spaccatura all’interno dei gruppi di maggioranza: a favore della proposta il Capogruppo di Anna Petta Sindaco Giuseppe Sabatino, astensione, invece, per Vincenzo Melchiorre che, in Consiglio Comunale, è Capogruppo del Partito Democratico.

