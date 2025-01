COMUNE DI SARNO. IL SINDACO FRANCESCO SQUILLANTE: “GRANDE SUCCESSO PER LA NOTTE BIANCA”

“Un evento consolidato nel tempo, che anche quest’anno ha saputo dare un ulteriore slancio, portando in città, grazie a tante attrazioni, migliaia di visitatori provenienti dalla Campania e oltre. È un appuntamento di grande promozione territoriale.”

Così il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, sull’evento “La Notte Bianca Sarno 2025” dello scorso 5 gennaio. Shopping, spettacoli itineranti, musica, giocolieri e balli hanno creato un’atmosfera unica, con negozi aperti fino a tarda notte. La città si è trasformata in un grande palcoscenico, accogliendo migliaia di persone. Evento centrale della serata è stato il concerto di Franco Ricciardi, che ha animato Piazza 5 Maggio, trasformandola in un mare di emozioni.

“Il successo della Notte Bianca – ha sottolineato il sindaco Squillante – dimostra che stiamo seguendo una direzione chiara: fare di Sarno un punto di riferimento per eventi di grande richiamo, non solo in provincia di Salerno. La presenza di tante persone è la conferma di un lavoro che punta su accoglienza, qualità e una programmazione capace di coinvolgere tutti. Questo è solo l’inizio per il 2025: continueremo a proporre eventi che valorizzino la nostra città e continuino ad attrarre un pubblico sempre più ampio, in un’ottica di sviluppo territoriale, economico e sociale.”