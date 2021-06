EBOLI. RIPRENDE CORPO LA CANDIDATURA DI TONINO CUOMO PER LE COMUNALI 2021

Riparte da un documento la concreta possibilità che, alle prossime elezioni Comunali, l’ex parlamentare del Pd Tonino Cuomo sia candidato alla carica di sindaco per il Comune di Eboli. A firmarlo il Coordinamento Tonino Cuomo Sindaco.

Eboli vive un momento difficile, e decisivo per il suo futuro.

La fine traumatica della Consiliatura ha alimentato le autocandidature, ma non si è aperta una discussione su come la Politica ebolitana dovrebbe recuperare il proprio spazio.

Da un lato si ripropone lo schema del civismo fine a sè stesso, nell’impossibile tentativo di riproporre le ultime due esperienze di governo, dall’altro si avanzano iniziative personalistiche prive di una base di confronto reale.

Noi stiamo facendo il percorso opposto, vogliamo offrire alla Città una proposta dotata di una matrice Culturale e Politica, e che sia l’esito di un confronto tra gruppi diversi che però si riconoscano nei valori del Riformismo.

Questo per noi significa chiudere con l’epoca della denigrazione e dell’aggressione personale dell’avversario, e aprire una stagione nuova, basata sul confronto civile e sul rispetto degli altri.

Ma ciò che conta, e questo intendiamo per riformismo, è affrontare i tanti problemi sul tavolo, a partire dal rafforzamento della macchina Comunale.

Da questo approccio intendiamo partire per fornire alla Città di Eboli un progetto ed una squadra di Governo, fatta di esperienza, di competenze, e di nuove e giovani energie.

Per questo, abbiamo chiesto ad Antonio Cuomo di mettere a disposizione della della Città la sua esperieza, per guidare una coalizione di più liste, ispirate sia al valore del civismo sia a quelli del riformismo, inteso quest’ultimo come impegno per affrontare e risolvere, passo per passo, i problemi della nostra comunità, e per porre le basi di una Città più solidale, più dinamica.

Dobbiamo prepararci per cogliere tutte le opportunità che i piani di ripresa ci offriranno; per queste serve una guida sicura ed esperta, e servone le capacità amministrative e politiche migliori.