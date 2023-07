MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “AL VIA LAVORI PER NUOVO POLO DELL’INFANZIA”

“Trasformiamo un’area nel cuore del centro della Città nel piu grande centro di servizi per l’infanzia: con l’avvio imminente dei lavori per la Costruzione del Centro Polifunzionale dei servizi per l’Infanzia, all’interno dell’area da tutti conosciuta come Lions, entriamo nel vivo della trasformazione urbanistica e funzionale del Comune di Mercato San Severino.”

Lo scrive il Sindaco del Comune di Mercato San Severino Antonio Somma.

Una struttura che si svilupperà su due piani, un progetto armonico con il contesto urbanistico nel quale nascerà, ma soprattutto una nuova occasione di crescita per i bambini della nostra comunità. Si tratta dell’ennesimo progetto interamente finanziato che ci consentirà di aumentare la qualità e la quantità dei servizi per l’infanzia, consentendo una crescita anche economica del nostro Comune dove sono sempre piu’ numerose le famiglie nelle quali lavorano entrambi i genitori.